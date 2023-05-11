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Приметы и советы

Стая бродячих собак напала на первоклассника на Чукотке

Евгений Белоусов
Происшествия
Стая бродячих собак напала на первоклассника на Чукотке
Фото: shutterstock

Стая бездомных собак напала на ученика первого класса у города Певек на Чукотке. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.

— Случайными свидетелями происшествия, ребенок был незамедлительно доставлен в больницу. Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь, — заявил он.

По словам Леюшкина, сейчас жизни ребенка уже ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо. Сотрудники ветеринарной станции занимаются отловом стаи, однако пои их усилия не увенчались успехом.

Глава городского округа в своем Telegram-канале также призвал родителей следить за детьми и не оставлять их без надлежащего присмотра.

16 апреля в Оренбургской области стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

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