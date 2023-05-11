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Песков назвал отмену виз и возобновление полетов в Грузию решением гуманитарного характера

Араз Салехов
В мире
Песков назвал отмену виз и возобновление полетов в Грузию решением гуманитарного характера
Фото: Администрация президента РФ

Решение по возобновлению полетов в Грузию и отмене виз носит гуманитарный характер. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера, — сказал он.

По его словам, люди различных сфер обращались в адрес российских властей для решения этого вопроса, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Ограничение на авиасообщение между странами действовало с 2019 года.

Также Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для российских граждан.

Кроме того, Зурабишвили назвала подобное решение России неприемлемым и добавила, что такой шаг является провокацией.

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