Песков назвал отмену виз и возобновление полетов в Грузию решением гуманитарного характера

Фото: Администрация президента РФ

Решение по возобновлению полетов в Грузию и отмене виз носит гуманитарный характер. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера, — сказал он.

По его словам, люди различных сфер обращались в адрес российских властей для решения этого вопроса, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Ограничение на авиасообщение между странами действовало с 2019 года.

Также Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для российских граждан.

Кроме того, Зурабишвили назвала подобное решение России неприемлемым и добавила, что такой шаг является провокацией.