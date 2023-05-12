Главные новости к утру 12 мая

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сведения о том, что украинский президент не сможет выступить со своим обращением на Евровидении. Захарова написала, что напрасно Европейский вещательный союз отклонил от Зеленского подобную просьбу.

В Вашингтоне допустили возможность частичного ослабления санкций в отношении России для того, чтобы прошел обмен заключенными арестованных в РФ американцев. Такое сообщение распространил телеканал CNN со ссылкой на проверенные источники в американской администрации.

Известный американский предприниматель Илон Маск покинет пост генерального директора социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети и отметил, что преемницу на это важное место уже удалось найти.

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, который ранее вынес суд присяжных в Нью-Йорке о якобы попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Прославленный российский режиссер Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, режиссер разговаривает, и есть надежда на восстановление.