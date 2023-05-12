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Андрей Бочкарев: Девелопер построил двухуровневый велопаркинг в Некрасовке

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Девелопер построил двухуровневый велопаркинг в Некрасовке
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Девелопер построил велопаркинг в составе жилого комплекса на территории района Некрасовка. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С развитием инфраструктуры для микротранспорта повышается не только качество жизни людей, но и снижается нагрузка на транспортную систему района, ведь велосипед уже давно стал полноценным средством передвижения в городе, — сказал он.

Паркинг рассчитан на хранение 48 велосипедов. Его разместили во дворе корпусов второй очереди комплекса. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что велопаркинг построила группа «Самолет» в составе ЖК «Квартал Некрасовка». В общей сложности в составе корпуса создали 84 места для хранения велосипедов.

Кроме того, в столице установят 100 велопарковок на московских причалах. Их обустроят более чем на 20 объектах. Парковки рассчитаны на 200 велосипедов или 400 самокатов.

В Москве уже в 11-й раз стартовал велосезон. В этом году в столице будут работать 776 станций велопроката. Горожанам стали доступны более 10 тысяч электрических и механических велосипедов с новым российским программным обеспечением.

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