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Захарова: МИД допускает асимметричные меры на блокировку счетов загранучреждений в Польше

Полина Пашкина
В мире
Захарова: МИД допускает асимметричные меры на блокировку счетов загранучреждений в Польше
Фото: МИД РФ

Счета посольства и торгового представительства Российской Федерации в Польше заблокированы. Россия допускает возможность применения асимметричных мер в ответ на это. Об этом в пятницу, 12 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

26 апреля руководитель российской дипломатической миссии в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. Средства дипмиссии хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

По словам Захаровой, польское посольство в Москве также оказалось без доступа к своим средствам, размещенных в российских банках. Она объяснила, что в дипломатии действует принцип взаимности.

— Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер, — приводит слова официального представителя МИД РФ ТАСС.

На фоне произошедшего депутат Государственной думы Олег Морозов предложил арестовать здание польского посольства. Действия Варшавы он назвал «политическим гоп-стопом» и призвал ставить на место «польского шакала».

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