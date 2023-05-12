РИА Новости: В Луганске произошли два взрыва

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В Луганске прогремели два взрыва. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в районе одного из заводов были видны клубы густого черного дыма. На место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники МЧС.

Примечательно, что 12 мая в ЛНР празднуется день республики, передает агентство.

В четверг, 11 мая, под обстрел украинских военных попала Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава города сообщил о большом количестве раненых среди мирного населения.

В ночь на среду, 10 мая, в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. В результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Позже стало известно, что в результате обстрела от ранений скончался мирный житель.