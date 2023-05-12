Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РИА Новости: В Луганске произошли два взрыва

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
РИА Новости: В Луганске произошли два взрыва
Фото: glava-lnr.info

В Луганске прогремели два взрыва. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в районе одного из заводов были видны клубы густого черного дыма. На место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники МЧС.

Примечательно, что 12 мая в ЛНР празднуется день республики, передает агентство.

В четверг, 11 мая, под обстрел украинских военных попала Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава города сообщил о большом количестве раненых среди мирного населения.

В ночь на среду, 10 мая, в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. В результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Позже стало известно, что в результате обстрела от ранений скончался мирный житель.

Взрывы ЛНР Заводы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте