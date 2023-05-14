Пропавшая на Филиппинах москвичка нашлась

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Жительница Москвы Юлия Чумак, которая пропала на Филиппинах в день приезда, нашлась. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в российском подразделении Международного комитета защиты прав человека.

О пропаже девушки стало известно 9 мая. Об этом заявила ее мать. По словам женщины, дочь отправилась в Манилу 6 мая для трудоустройства в одной из местных компаний, однако по приезде перестала выходить на связь с родственниками.

С девушкой все в порядке, она жива и здорова. Где она находилась почти неделю, не уточняется.

Юлия Чумак и ее мама приняли решение не сообщать общественности, что именно произошло. Однако в истории не случилось ничего противозаконного. Мать Юлии уже пообщалась с дочерью, а также выразила благодарность всем, кто помогал в поисках девушки, сообщил юрист Никита Сорокин в Telegram-канале.

30 апреля стало известно о том, что в Выселковском районе при загадочных обстоятельствах пропали два аниматора — 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега Татьяна Мостыко. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Вскоре следователи обнаружили машину погибших. А спустя пару дней нашли тело мужчины. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

4 мая Следственный комитет России подтвердил, что было обнаружено тело 19-летней девушки-аниматора с признаками насильственной смерти. Его нашли в лесополосе на территории Ленинградского района.