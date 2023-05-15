Главные новости к утру 15 мая

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Лидировавший на выборах президента Турции действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал меньше 50 процентов голосов. Это означает, что может быть объявлен второй тур.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в украинском конфликте.

Макрон также отметил, что архитектура безопасности в Европе должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией, а также гарантии безопасности Украины.

Футбольный клуб «Барселона» одержал победу над «Эспаньолом» и заполучил титул чемпиона Испании впервые за последние четыре года.

Три новых вида клещей, способных переносить чуму и лихорадку Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского государственного медицинского университета. Опасные паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.

Неизвестные взломали и подожгли некоммерческий центр для украинских беженцев в Ирландии. Местная полиция сообщила, что в момент пожара в здании никто не находился.

Пожар произошел в квартире жилого комплекса на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. Среди вероятных причин пожара рассматривается версия с поджогом.