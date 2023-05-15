Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 15 мая

Евгений Белоусов
Общество
Главные новости к утру 15 мая
Фото: Вечерняя Москва

Лидировавший на выборах президента Турции действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал меньше 50 процентов голосов. Это означает, что может быть объявлен второй тур.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в украинском конфликте.

Макрон также отметил, что архитектура безопасности в Европе должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией, а также гарантии безопасности Украины.

Футбольный клуб «Барселона» одержал победу над «Эспаньолом» и заполучил титул чемпиона Испании впервые за последние четыре года.

Три новых вида клещей, способных переносить чуму и лихорадку Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского государственного медицинского университета. Опасные паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.

Неизвестные взломали и подожгли некоммерческий центр для украинских беженцев в Ирландии. Местная полиция сообщила, что в момент пожара в здании никто не находился.

Пожар произошел в квартире жилого комплекса на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. Среди вероятных причин пожара рассматривается версия с поджогом.

Футбол Украина Ирландия Насекомые Реджеп Эрдоган
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте