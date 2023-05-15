Гладков: Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел ВСУ

Фото: belregion.ru

Населенные пункты Шебекинского городского округа в Белгородской области в понедельник, 15 мая, попали под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атак нет пострадавших. Однако ущерб нанесен многим зданиям, включая инфраструктуру.

— Есть повреждения линий электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов. Также есть незначительные повреждения на базе отдыха: выбиты окна и посечены заборы. Подворовый обход еще продолжается, — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор региона ранее сообщил о взрыве беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, принадлежал ВСУ. Инцидент произошел в селе Ольховатка в ночное время. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам. Были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт, один автомобиль.

Шебекинский городской округ также попал под массовый обстрел со стороны беспилотников в конце апреля. В результате атаки пострадавших не было. Повреждения были нанесены линиям электропередачи, рассказал Гладков.