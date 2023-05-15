Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес операцию после взрыва в Луганске

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Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет перенес сложную операцию, его состояние стабильное. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил бывший советник Корнета полковник Виталий Киселев.

— Сейчас состояние Игоря стабильное. Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции. Врачи Луганской республиканской клинической больницы каждый день совершают подвиги, и то, что Игоря спасли, говорит о многом. Жить будет, — рассказал Киселев в беседе с ТАСС.

Днем 15 мая в центре Луганска произошел взрыв. Он прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик. В правоохранительных органах сообщили, что на Корнета совершено покушение.

По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате взрыва пострадали семь человек. Все они госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств». У следователей есть основание полагать, что взрывное устройство было заложено с целью убийства Корнета, подчеркнули в ведомстве.