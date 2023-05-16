Первый рейс из Москвы в Тбилиси авиакомпания «Азимут» выполнит 19 мая

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В пятницу, 19 мая, авиакомпания «Азимут» выполнит первый рейс из Москвы в Тбилиси. Об этом сообщили в call-центре компании.

— Рейс «Москва-Тбилиси» будет 19 мая в 8:50, — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы в Тбилиси будут осуществляться ежедневно, передает РИА Новости.

В понедельник, 15 мая, российская авиакомпания «Азимут» получила от грузинских властей разрешение на совершение полетов в Грузию. Она сможет совершать рейсы уже с 17 мая.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны. С 15 мая они смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз.

Как возобновятся прямые рейсы в Грузию, почему их отменяли и что изменится для туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал в беседе с «ВМ», что США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. По его словам, многие граждане республики очень хотят иметь возможность прилетать в Россию, не тратя средств и сил на получение визы.