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Приметы и советы

Захару Прилепину сделают еще одну операцию

Евгений Силаев
Общество
Захару Прилепину сделают еще одну операцию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Писателю Захару Прилепину предстоит перенести еще одну операцию. Об этом в среду, 17 мая, сообщила его пресс-служба.

— Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления, — сообщили представители Прилепина.

В пресс-службе добавили, что до проведения операции Прилепин будет находиться в палате интенсивной терапии, передает РИА Новости.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.

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