Захару Прилепину сделают еще одну операцию
Писателю Захару Прилепину предстоит перенести еще одну операцию. Об этом в среду, 17 мая, сообщила его пресс-служба.
— Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления, — сообщили представители Прилепина.
В пресс-службе добавили, что до проведения операции Прилепин будет находиться в палате интенсивной терапии, передает РИА Новости.
Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».
Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.
В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.