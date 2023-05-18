Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Панацеи для решения украинского кризиса нет

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Панацеи для решения украинского конфликта не существует. Об этом в четверг, 18 мая, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время переговоров с украинскими властями.

— Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров, — отметил он.

Спецпредставитель также объяснил украинской стороне позицию КНР по вопросу политического урегулирования кризиса на Украине. Он добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу для скорейшего прекращения спецоперции, передает сайт китайского МИД.

В конце апреля стало известно, что Пекин направит в Киев своего представителя для консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что недавно китайский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.