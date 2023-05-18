Около 73,1 миллиона рублей направят на капремонт Дворца культуры в Ступине

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Работы по капитальному ремонту продолжаются в Дворце культуры в Ступине. На ремонт выделено порядка 73,1 миллиона рублей. Обновление помещений проводится по программе «Культура Подмосковья» на 2021-2024 годы и по муниципальной программе «Культура».

В 2021 году в рамках капремонта во Дворце культуры обновили большой зал. Далее, согласно плану работ, планируется ремонт остальных помещений.

Специалисты отмечают, что планируется повысить функциональность и комфорт залов и аудиторий с сохранением исторического облика. Благодаря ремонту в здании улучшится инфраструктура. На втором этаже появится студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская, на третьем — цирковая студия, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Новые конкурсы на проведение капитального ремонта и закупку оборудования для учреждений здравоохранения и образования объявили в Подмосковье. Всего за неделю в области было опубликовано десять закупок, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома № 2/1 по улице Викторенко.