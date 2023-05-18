В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

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Россия приняла решение о продлении зерновой сделки на два месяца. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца, — рассказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что результаты переговоров с участием представителей Турции, Украины и ООН относительны, передает ТАСС.

О продлении зерновой сделки еще на 60 дней объявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал, что Анкара будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Российский советник — посланник посольства РФ в США Андрей Леденев заявил, что западные санкции не дают возможности нормализовать экспорт сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.