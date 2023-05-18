Более 10 сезонных маршрутов в южные города России доступно на автовокзалах Москвы

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Уже этим летом со столичных автовокзалов можно будет поехать на горные и морские курорты. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Автобусы на юг будут отправляться от столичных автовокзалов, где есть все для комфортного начала поездки, — сказал он.

Заммэра также напомнил, что для туристов открыты 12 сезонных маршрутов в города на юге России, и отметил, что такие путешествия — хорошая альтернатива самолетам и поездам.

Еще Ликсутов подчеркнул, что на автовокзалах есть залы ожидания с удобными местами, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, кафе, автоматы с напитками и закусками, а также бесплатный Wi-Fi, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, московские теплоходы теперь ходят от Южного речного вокзала в 30 российских городов. По словам Ликсутова, налажены речные маршруты в Нижний Новгород, Коломну, Муром, Рязань и село Константиново.