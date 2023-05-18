Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановили

Фото: Unsplash

Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе компании «Крымская железная дорога» (КЖД).

— Движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено, — говорится в сообщении.

Сейчас все поезда на участке следуют согласно расписанию, передает Telegram-канал «ФГУП «КЖД» — Крымская железная дорога».

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов несколько вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе КЖД заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на перегоне планировалось восстановить уже к вечеру.

Позднее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о повреждении 150 метров путей. Транспортные бригады проверяли рельсы на предмет наличия посторонних предметов.