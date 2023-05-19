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Пушилин: ВСУ пытаются прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Пушилин: ВСУ пытаются прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе
Фото: er.ru

Украинские военные целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы затруднить продвижение российских войск в городе. Однако для предотвращения этой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры». Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Противник целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в городе. Поэтому предпринимаются исчерпывающие меры, — цитирует его РИА Новости.

16 мая Пушилин сообщил, что российские силы получили дополнительные резервы в Артемовске. При этом ситуация в Артемовске остается напряженной.

14 мая солдаты Вооруженных сил Украины, которые вернулись из Артемовска, заявили о том, что испытали ужас после столкновений с российскими военными. Военнослужащие собщили, что артиллерийские обстрелы шли постоянно.

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