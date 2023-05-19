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Shot: Система ПВО сбила над Крымом БПЛА самолетного типа

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Shot: Система ПВО сбила над Крымом БПЛА самолетного типа
Фото: shutterstock

Система противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Крымом сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что БПЛА залетел в Джанкойский район около трех часов ночи. Объект был сбит, в результате происшествия разрушений и пострадавших не было, пишет канал.

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в северной части полуострова ночью силами противовоздушной обороны были сбиты четыре БПЛА. По его словам, в результате происшествия пострадавших людей и разрушения объектов нет.

ПВО России уничтожило и подавило над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотника, сообщил 7 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, его обломки были найдены.

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