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Приметы и советы

Аксенов: В Северном Крыму ночью сбили четыре беспилотника

Полина Пашкина

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Аксенов: В Северном Крыму ночью сбили четыре беспилотника
Фото: vk/aksenovrk

В северной части Крыма ночью силами противовоздушной обороны были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, в результате происшествия пострадавших людей и разрушения объектов нет.

— Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал Аксенов в Telegram-канале.

Другой случай с беспилотником в регионе произошел 12 мая. Силы противовоздушной обороны РФ сбили дрон Украины в западной части Крымского полуострова. Аксенов сообщил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений также не было.

ПВО России уничтожило и подавило над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотника, сообщил 7 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, его обломки были найдены.

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