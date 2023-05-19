Появились подробности о состоянии Прилепина после очередной операции

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Состояние писателя и политика Захара Прилепина, который недавно пережил покушение, оценивается как стабильное, он перенес очередную операцию. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе литератора.

— Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Перелом был получен при произошедшем покушении, спинной мозг не был задет полученной травмой, — говорится в сообщении.

Прилепин уже пришел в сознание, однако врачи настояли, чтобы он остался в палате интенсивной терапии, передает РИА Новости.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.