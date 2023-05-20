Дегустационный центр российского виноделия «Главвино» открылся на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, проспект Мира, 119с510 Карта всех событий

В павильоне № 510 «Главконсерв» на ВДНХ открылся дегустационный центр российского виноделия «Главвино». Об этом в субботу, 20 мая, сообщил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

— Теперь на ВДНХ вновь можно узнавать о достижениях российских виноделов и развитии отрасли. Флагманской площадкой станет дегустационный центр российского виноделия «Главвино», который открылся в обновленном павильоне № 510, — сказал он.

Помимо дегустационных комнат, гости вскоре смогут посетить музейно-экспозиционную часть: лекции-дегустации, мастер-классы, кинопоказы и винные ужины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Павильон «Макет Москвы» на Выставке достижений народного хозяйства в субботу, 20 мая, присоединится к акции «Ночь музеев». В нем подготовили специальную экскурсионную программу.

Более трех лет назад на ВДНХ открыли первый в Москве музейно-выставочный комплекс истории государственной службы во Дворце госуслуг. За это время в нем побывали почти 250 тысяч жителей столицы, а более 110 тысяч человек сделали в нем именные сувенирные документы и фотографии.