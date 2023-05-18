Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ посетили порядка 250 тысяч москвичей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

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Более трех лет назад на Выставке достижений народного хозяйства открыли первый в Москве музейно-выставочный комплекс истории государственной службы во Дворце госуслуг. За это время в нем побылали почти 250 тысяч жителей столицы, а более 110 тысяч человек сделали в нем именные сувенирные документы и фотографии.

Экзпозиция музейно-выставочного комплекса рассказывает об истории и развитии делопроизводства в России. Посетители могут также узнать много нового о становлении, развитии письменности и эволюции принадлежностей для письма. Кроме того, гостям доступны технологии виртуальной реальности, при помощи которых они могут примерить на себя образ чиновника, счетовода или секретаря-референта из прошлого.

В музейно-выставочном комплексе проводят различные образовательные программы и школьные занятия. Например, ученики шестых, восьмых и девятых классов могут изучать в нем историю, иностранные языки, информатику, математику и обществознание, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сегодня отмечается Международный день музеев. В честь праздника столичный Главархив опубликовал уникальные исторические фотографии, на которых можно увидеть залы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и дома-музеи известных российских деятелей.