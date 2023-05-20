«Забрали бы себе»: названы страны, у которых есть серьезные территориальные претензии к Украине

Фото: president.gov.ua

В обозримом будущем у европейских стран возникнут серьезные территориальные претензии к Украине. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

— Если убрать коллективную игру Запада, то не только Польша, но и Румыния, и Венгрия, и Словакия имеют территориальные претензии к Украине. Западная Украина в сегодняшних границах с удовольствием была бы раздергана другими странами, — отметил он.

Бухарест все чаще засматривается на территорию молдавского государства. Румынские политики, поделился эксперт, ссылаются на тот факт, что румыны и молдаване — единый народ, который в свое время разделили. В свою очередь Венгрия желает заполучить Тернопольскую область Украины, поскольку там проживает немалое количество венгерского населения, заключил Маркелов.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей. Он считает, что это разумный вариант урегулирования конфликта.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» заявил, что у польского правительства есть амбиции присоединить к себе ряд территорий. По его мнению, украинский конфликт позволил Польше пересмотреть свои приоритеты.

Какие отношения на самом деле связывают Варшаву и Киев — в материале «ВМ».