Володин: В Госдуме 22 мая рассмотрят вопрос ответных мер в отношении Польши

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В Государственной думе 22 мая рассмотрят вопрос принятия ответных мер в отношении антироссийской политики Польши. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане, — сказал он.

Володин в своем Telegram-канале заявил, что издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о вероятности разрыва дипломатических отношений России и Польши. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, какие на данный момент отношения между странами и что будет, если им придет конец.

Польша хочет добиться репараций от России после того, как получит их от Германии, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Какие цели преследует Варшава и сможет ли она добиться желаемого? На эти вопросы в беседе с «ВМ» ответил политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Чего добивается Польша провокациями в отношении РФ — в материале «Вечерней Москвы».