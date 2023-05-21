Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии Зурабишвили на борт

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways не собирается пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили. Такое решение принято после объявления бойкота с ее стороны в адрес компании. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили.

— Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт, — сказал он.

Бизнесмен добавил, что Зурабишвили никогда не поддерживала национальную авиакомпанию, передает ТАСС.

Президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways 20 мая. По ее словам, причиной подобного решения послужило то, что перевозчик совершает полеты в Россию. Авиакомпания якобы использует государство, чтобы обогатиться за его счет.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.