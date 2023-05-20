Президент Грузии призвала бойкотировать грузинскую авиакомпанию за полеты в Россию

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways за то, что та совершает полеты в Россию. Она призвала в субботу, 20 мая, всех жителей страны присоединиться к ее протесту.

Зурабишвили заявила, что авиакомпания Georgian Airways использует государство, чтобы обогатиться за его счет.

— Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения, — передает слова Зурабишвили ТАСС.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Утром 20 мая в Москве приземлился самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways. Он также стал первым за четыре года прямым рейсом компании до российской столицы.

Накануне самолет авиакомпании «Азимут», совершивший первый после перерыва в четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию, 19 мая сел в Тбилиси. Пассажиров на борту в честь этого события угостили шампанским.