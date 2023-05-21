СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану и Розарио Сальваторе Айтале. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокурор и судья выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Следствие квалифицировало действия прокурора по признакам нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. В частности, речь идет о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Действия судьи также квалифицировали как заведомо незаконное заключение под стражу.

— Обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск. Расследование уголовного дела, в том числе в отношении других вышеупомянутых фигурантов, продолжается, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Следком».

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

МВД 19 мая объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана. Также Следственный комитет объявил в розыск председателя и троих судей МУС и сообщил о возбуждении уголовного дела.