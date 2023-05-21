Выбитые из Артемовска бойцы ВСУ попытались сбить флаг России над многоэтажкой из минометов

Фото: president.gov.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые были выбиты из Артемовска, проводили обстрел города из минометов. Они попытались сбить флаг России, установленный на одном из многоэтажных домов.

По словам бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», флаг России и ЧВК установили на девятиэтажном доме, который военные между собой называют «тетрисом».

— Противник сразу решил его снести минометами. И 120-миллиметровыми, и 82-миллиметровыми калибрами, чем только ни работали. Но, сами понимаете, за нами — сила, поэтому у них ничего не получилось. Где русские установили свой флаг — та территория наша, — приводит слова бойца ЧВК «Вагнер» РИА Новости.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом Артемовском.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

По словам Пригожина, позиции в Артемовске будут переданы Вооруженным силам России. Бойцы организации начнут выходить из города после 25 мая.