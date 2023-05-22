Дожди, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник до 22:00

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей и гостей столицы предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в ближайшие часы и до 22:00 в городе местами ожидаются дожди, сильные грозы, порывы шквалистого ветра до 15 метров в секунду. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них машины, передает Telegram-канал ведомства.

С 22 по 23 мая в отдельных районах Москвы может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Метеоролог отметила, что самыми неблагоприятными днями будут пятница и суббота.

В Москве до вечера понедельника, 22 мая, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза. Погода является потенциально опасной.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.