Часы на фасаде Театра имени Образцова отправили на реставрацию впервые за 53 года
Часы, располагавшиеся на фасаде здания Театра имени Образцова в течение 53 лет, отправили на реставрацию. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба театра.
— Да, мы будем реставрировать часы. Но самое главное, как мне кажется, — их стук, их ход, их бой не остановлены. Часы будут биться в наших сердцах: в сердцах режиссеров, актеров, монтировщиков — всех, кто делает наш театр сегодня, — рассказал главный режиссер театра Борис Константинов.
Точные сроки реставрации неизвестны. Директор театра Елена Булыкова надеется, что часы вернут на фасад в феврале 2024 года, говорится в Telegram-канале театра.
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