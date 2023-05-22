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Часы на фасаде Театра имени Образцова отправили на реставрацию впервые за 53 года

Евгений Силаев
Город
Часы на фасаде Театра имени Образцова отправили на реставрацию впервые за 53 года
Фото: официальный Telegram-канал Театра имени Образцова

Часы, располагавшиеся на фасаде здания Театра имени Образцова в течение 53 лет, отправили на реставрацию. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба театра.

— Да, мы будем реставрировать часы. Но самое главное, как мне кажется, — их стук, их ход, их бой не остановлены. Часы будут биться в наших сердцах: в сердцах режиссеров, актеров, монтировщиков — всех, кто делает наш театр сегодня, — рассказал главный режиссер театра Борис Константинов.

Точные сроки реставрации неизвестны. Директор театра Елена Булыкова надеется, что часы вернут на фасад в феврале 2024 года, говорится в Telegram-канале театра.

В Москве идет реставрация усадьбы «Покровское-Стрешнево». Работы могут завершить уже до конца года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В ходе работ все элементы архитектурного ансамбля специалисты приведут в первозданное состояние по архивным фото и чертежам, а также отреставрируют мрамор лестницы с атлантами.

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