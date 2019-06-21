Защита будет обжаловать арест экс-главы Раменского района Подмосковья

Адвокат Артем Сарбашев, защищающий интересы экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, заявил, что будет обжаловать его арест.

Ранее Бабушкинский суд Москвы оставил бывшего чиновника под арестом до 7 июля. Его подозревают в убийстве своей любовницы, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

— Мы предоставили доказательства, но суд пришел к выводу, что они требуют дополнительной проверки. Имеется в виду допрос этих лиц в качестве свидетелей. Но дело в том, что эти лица уже допрошены и, как мы предполагаем, следователю невыгодно предоставлять эти протоколы допросов, поэтому, естественно, в материалах дела их нет, — заявил Артем Сарбашев.

Он отметил, что защита провела самостоятельный опрос данных лиц, но суд посчитал, что этого недостаточно.

— Мой подзащитный по-прежнему остается главным подозреваемым в убийстве. Такое ощущение, что другие версии просто не рассматриваются следователем, хотя это — его обязанность. Иначе о какой законности может идти речь? Конечно, для этого нужно больше времени, больше усилий, а версия с Кулаковым — самая простая. Это решение судьи мы будем обжаловать, — подчеркнул адвокат.

Напомним: тело Исаенковой нашли 4 мая в салоне машины Mercedes ML. По версии следствия, Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал неприязненное отношение. Предварительная версия убийства — личный конфликт между Кулаковым и Исаенковой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, расследование продолжается. До этого Кулаков покинул свой пост.

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