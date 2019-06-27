Посольство РФ в Тунисе: Россиян среди пострадавших при взрывах в Тунисе нет
Российские граждане не пострадали при взрывах, прогремевших в столице Туниса в четверг, 27 июня. Об этом сообщает посольство РФ в Тунисе в Twitter-аккаунте.
— На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет, — говорится в сообщении.
27 июня с.г. в тунисской столице произошли два взрывы. МВД республики расценивает данные акции как теракт.— AmbRussie en Tunisie (@AmbRusTun) 27 июня 2019 г.
По предварительной информации пострадавших среди росграждан на данный момент нет.@AmbRusTun находится в постоянном контакте с компетентными властями страны. pic.twitter.com/VGkEhsvNp9
Напомним, по предварительным данным, на оживленной улице в центре Туниса подорвались два террориста-смертника. Пострадавшими числятся от пяти до девяти человек.
Читайте также: Названа главная версия взрыва в Лионе