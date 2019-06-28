Захарова процитировала Киркорова, говоря о споре Зеленского с Климкиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о споре президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным по поводу ответа Киева на российскую ноту по задержанным украинским морякам в Керченском проливе.

По мнению Захаровой, спор украинских политиков напоминает слова из песни российского певца Филиппа Киркорова «Роза чайная». Она процитировала музыкальное произведение:

— Как в песне: «У-е, ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода», — написала официальный представитель МИД России на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Напомним: конфликт между Зеленским и Климкиным произошел из-за ноты, направленной последним в Москву, что не было согласовано с главой государства. Ранее Захарова комментировала отказ Киева обсуждать с Москвой возврат моряков.

Украинские моряки находятся под арестом в России в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу.

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