Ванга назвала год, когда Землю охватит эпидемия «мгновенной старости»
Провидица Ванга назвала год, в который планету Земля охватит эпидемия «мгновенной старости». По ее словам, страшная дата ожидает человечество через 80 лет.
Ванга заявила, что в 2088 году людей начнет поражать неизвестный ныне недуг. Все — от ребенка до взрослого — станут вмиг похожими на глубоких стариков.
Как передает провидица, хворь поразит иммунную систему человека. После этого, как цитирует Вангу портал «Экономические новости», организм просто не сможет бороться с заболеваниями.
Однако провидица успокаивает человечество, говоря, что переживать не стоит. Дело в том, что медицинские специалисты к тому времени уже создадут специальные лекарства и смогут лечить загадочную болезнь будущего.
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