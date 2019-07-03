Водитель трамвая рассказала о рабочем дне

Казалось бы, всегда одно и то же: сидит человек за пультом управления и не отрывает взгляд от дороги... Но это обманчивое впечатление. Каждый рабочий день водителя трамвая не похож на другой. Ирина Зеленицына знает об этом не понаслышке.

Предрейсовая подготовка

День всегда начинается с депо. Сначала — к нарядчице, она составит рабочий график.

— Сегодня как обычно. Еду по родному маршруту, — улыбается Ирина.

Она управляет трамваем № 17, что ездит от Медведкова в Останкино и обратно. График составляется не на день, а на одну поездку. Рейс не должен продлиться больше 37 минут. Задержаться нельзя. И это беда для всех пассажиров-«опоздунов».

— Порой трамвай уезжает у тебя из-под носа потому, что водитель должен уложиться в нужное время, а не из вредности, — говорит Ирина.

После нарядчицы — к врачу. Нужно проверить эмоциональное и физическое состояние.

— Медосмотр обязателен. А вдруг мне станет плохо? — объясняет Ирина.

— Что тогда?

— Трамвай поставят на запасной путь, в депо приедет другой водитель. Он продолжит работу на моем маршруте. Мы же не железные.

Все водители должны пройти медосмотр Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Доктор проверил: Ирина может отправляться в рейс. Покидая депо, она машет коллегам рукой и говорит: «До встречи в эфире!» Это у нее такая фраза-фишка.

Ее трамвай — новейшей модели. Яркие фары «Витязя-М» смотрят на меня пристально, будто наблюдают. Ирина обходит вагон, проверяет, все ли в порядке.

— Вот, — показывает она. — Это путевой лист, здесь все подписи. Мастер и диспетчер депо вагон проверили. Без этого я на рейс выйти не могу.

Ирина устраивается в кабине, настраивает пульт управления, включает видеокамеры. Загораются фары, трамвай оживает. Машина покидает депо.

Выход на рейс

Странные чувства испытываешь, сидя в кабине водителя. Ты не машинист, но и пассажиром себя не ощущаешь... Я молча наблюдаю, пока трамвай легко плывет по рельсам. Со стороны кажется, будто вести его проще простого. Но водитель должен максимально сосредоточиться.

— Я знаю маршрут наизусть, — пока трамвай застыл на остановке, говорит Ирина. — Сегодня будний день, и люди прибывают постоянно.

Подъезжаем к ВДНХ. Смотрю в окно — «Рабочий и колхозница», культовая скульптура у главного входа, сияет в лучах солнца.

Слышу стук в дверь. Во время остановки любопытная старушка увидела постороннюю в вагоне.

— Что за девочка, почему без формы? — ворчит она.

Узнав, что я журналист, успокоилась и нашла место в вагоне.

— Таких любознательных я вижу часто. Но на одну дотошную старушку — десять счастливых пассажиров, — шепнула мне Ирина.

Ирина Зеленицына проверяет состояние трамвая перед рейсом Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Пассажир рассеянный

Водители трамвая выходят на рейс и в будни, и в выходные, и в праздники. Ирина часто работает в новогоднюю ночь. Волшебство и радость этого праздника она любит разделить с пассажирами.

— Это мое самое любимое время! — признается она. — В Новый год у многих от счастья глаза просто светятся! А я заражаюсь... нет, заряжаюсь их радостью!

К своему маршруту она прикреплена много лет. Каждый дом, улица, деревце — все ей знакомо.

— Мне нравится работать ночью и ранним утром. В этом есть какая-то своя романтика...

Иногда, задумавшись о чем-то, люди забывают в трамвае вещи. В дождливую погоду часто остаются зонты, а в учебный период школьники забывают ранцы. Порой и документы теряются.

— Хорошо, если пассажир вовремя опомнится. Но за вещами не всегда возвращаются. Тогда приходится вызывать правоохранителей... — рассказывает Ирина.

«Потеряшки» отправляют на склад забытых вещей, поэтому все можно вернуть. Бывает, вещи годами пылятся на складе. Ждут...

В этот раз повезло: все шесть рейсов — по три раза туда и обратно — благополучные. В перерывах — отдыхаем, едим. Ирина под конец рабочего дня такая же бодрая и веселая.

— Понимаю: я в ответе за жизни пассажиров. И все же обожаю свою работу. Мне кажется, это любовь с первого взгляда.

Ирина Зеленицына в профессии уже десять лет. Когда-то работала в типографии, но решила поменять сферу деятельности.

Попробовать себя в роли водителя захотела, увидев объявление в трамвае. Прошла обучение и поняла — это дело ее жизни.

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