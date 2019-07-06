55 человек находились на борту перевернувшегося в Черном море катамарана
На борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга, согласно последним данным, находились 55 человек, сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.
Отмечается, что вместимость судна составляла всего 12 человек. Следовательно, катамаран был перегружен почти в пять раз.
— По уточненным полицией сегодня на утро данным, после проведения всех мероприятий, на борту находились 55 человек, 15 из них дети, — рассказал Русин.
Он также заявил, что никто из спасенных в происшествии не обратился за медицинской помощью. По словам Русина, катамаран перевернулся во время морской прогулки за пределами территории пляжа. Поэтому пляж не оцеплен.
Кроме того, власти не планируют проводить внеплановые проверки других перевозчиков или усиливать меры безопасности в связи с ЧП. Однако семьям погибших будет оказана помощь.
— Власти готовы оказать помощь семьям погибших, муж одной из женщин находится в районе, брат второй женщины прибудет сегодня, — приводят слова Русина ТАСС.
Напоминаем, что инцидент произошел вечером в пятницу. Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги, двое пассажиров погибли.
Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Владелец прогулочного судна задержан.
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