Легенды на колесах: более 70 уникальных автомобилей представили в автомузее

В центре Москвы на территории бывшего завода «Кристалл», который расположен по адресу: улица Самокатная, дом 4, строение 34, в нескольких ангарах открылось новое творческое пространство — автомузей под названием «Моторы октября».

На площади свыше 3 тысяч квадратных метров москвичи смогут увидеть более 70 уникальных автомобилей. Чтобы попасть в музей, нужно пройти через всю территорию предприятия, заводские корпуса постройки начала XX века и даже пересечь железнодорожные пути. И в самом конце — несколько классических ангаров, переоборудованных под выставочные залы.

У входа посетители увидят первый российский малосерийный суперкар «Маруся В1» производства Marussia Motors 2010 года выпуска Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Чтобы быть настоящим музеем, нужно вести большую научную работу, учет по строгим стандартам. Это пока еще у нас в планах, — сообщил «ВМ» директор и создатель автомузея Дмитрий Октябрьский.

Именно по его фамилия автомузей и получил такое название — никаких ассоциаций с революцией и делом Ленина тут нет. Так что «Моторы октября» — многофункциональное пространство, в котором есть не только выставочная часть, но и мастерские автоконструирования, моделирования и рисования для детей и взрослых.

Каждая машина из выставленных — технический счастливчик, собранный из нескольких автомобилей-доноров Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Помимо автомобилей, в музее «Моторы октября» работают интерактивные экспонаты и инсталляции, которые несут не только развлекательную, но и образовательную функцию. Например, все посетители смогут увидеть автомобиль в разрезе, чтобы лучше понять его устройство или сравнить громкость сигнала у разных машин.

У входа посетители увидят первый российский малосерийный суперкар «Маруся В1» производства Marussia Motors 2010 года выпуска.

Прошу Дмитрия открыть дверь и показать мне, как выглядит «Маруся» внутри. Увы! Оказывается, она была вся на сенсорах — у нее даже нет дверной ручки, все управлялось с пульта, который сейчас отключен.

Компания, которая собиралась выпускать российские суперкары, закрылась в 2014 году, выпустив всего 50 автомобилей. Перед нами один из них. Самыми старыми автомобилями своей коллекции Дмитрий называет американский Studebaker EMF-30 1912 года и Benz 8/20 Sport — немецкий спортивный двухместный автомобиль, который мог разгоняться до неслыханных в то время 62 км/ч. Раритет — машина Hudson 8, которая уже стала звездой многих фильмов — в частности, именно на нем ездили герои фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского.

Многие коллекционеры любезно предоставили свои машины для экспонирования Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Есть и несколько известных марок — легендарный «Ситроен де шво» (в переводе с французского — две лошадиные силы). Для послевоенной Франции нужен был автомобиль, в котором фермер мог «проехать по вспаханному полю и не побить яйца в корзинах», говорилось в рекламном слогане машины. «Де шво» выпустили более восьми миллионов экземпляров. Есть и легендарные советские машины: «Победы», «Жигули», «Запорожцы», правительственные черные лимузины.

Как сказал Дмитрий Октябрьский, не все машины принадлежат автомузею: многие коллекционеры любезно предоставили свои машины для экспонирования. Дмитрий отметил, что ситуация с автомобильным коллекционированием в стране — не самая лучшая, его автомузей — попытка создать некий центр, объединяющий любителей автостарины.

Каждая машина из выставленных — технический счастливчик, собранный из нескольких автомобилей-доноров. Так, кабриолет «Победа» был куплен с заваренной крышей. Оказывается, в советское время иметь кабриолет было невыгодно. «Победа» была дешевле, чем обычная машина: во всем мире было наоборот. В 40-50-е годы прошлого века в СССР машины поставлялись различным государственным структурам, а уже потом списывались и отдавались частникам.

Помимо автомобилей, в музее «Моторы октября» работают интерактивные экспонаты и инсталляции Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Главный поставщик «Побед» — Краснодарский край. Благодаря климату автомобили хорошо сохраняются. Но вот эта машина собрана почти из десяти менее счастливых машин, — показывает Дмитрий Октябрьский на кремовую «Победу». У нее пришлось вырезать кустарно приваренную крышу.

Александр Величко пришел в автомузей с сыном Андреем. Поскольку музей интерактивный и в некоторые экземпляры можно сесть за руль, то Александр решил показать сыну, как выглядела машина «Москвич-400». Александр, первокурсник факультета автомобильного транспорта МАДИ, был ошарашен размерами салона старого «Москвича-400».

— Да как же они им вообще управляли-то, я даже сесть в него нормально не могу, — удивлялся рослый Андрей.

Большой интерес у отца и сына вызвал «разрезанный» автомобиль ГАЗ-69.

— Я такой хотел купить когда-то, — поделился воспоминанием папа Андрея, ветеринар по профессии. — Но поскольку я довольно крупный, то в ней просто не уместился.

Американские, английские, итальянские, немецкие, французские автомобили прошлого века сияют лаком и даже в скудном освещении ангара вызывают восхищение дизайном. В них каждый элемент — будь то фара или маскот (фирменная статуэтка на радиаторе) — достоин коллекционирования.

— Да, таких уже не делают, — сказал Дмитрий Октябрьский на прощание.

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