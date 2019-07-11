Королева с голой попой: что она может дать миру...

Ах, Наташа, молодец, порадовала! 46-летняя Наташа Королева выложила в соцсети забавное фото. Совершенно голая певица стоит на руках спиной к камере. Не знаю, сколько там фотошопа, но, судя по кадру, с фигурой у Наташи порядок.

Вообще, Королева уже не первый раз попадает в Сеть голой. Помните историю, как кто-то выложил их половые утехи с мужем-стриптизером Тарзаном? Есть версия, что сама Наташа и выложила. Но дело совсем не в этом. В последние годы — спасибо эмансипации и пластической хирургии — возник феномен вечно молодых женщин. И не просто молодых, но сексуально востребованных. 55-летняя Лолита перебирает мужей. 63-летняя Лариса Долина вдруг обзавелась такой грудью, что Анна Семенович, наверное, скоро начнет нервничать. Про Аллу Пугачеву вообще молчу: иконы не стареют.

Самое забавное, что вечной молодости хочется не только звездам. У меня есть знакомая — ровесница Наташи Королевой. Недавно рассталась с 32-летним любовником. Когда я попробовал развить тему, мол, 14 лет разницы — не баран чихнул, и вообще мужчины любят свежее, она дико обиделась! Вот чуть не до истерики. Ну как же... Она на диете, не вылезает из фитнес-центров, прическа, маникюр, и стоматолог ее может только похвалить. Это в СССР 46-летняя считалась старухой, а при нынешних возможностях в 46 еще ого-го как «зажечь» можно! Отсюда, кстати, и молодые любовники — старые с такой «кобылицей» не справляются.

46-летняя Наташа Королева выложила в соцсети забавное фото Фото: Скриншот видео с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Jg98LTXrFPs)

Все это здорово, но... Есть важный нюанс. Общественные приоритеты сместились от женщины-матери в сторону вечно молодой и сексуально востребованной самки. Хороша не советская ударница труда, не многодетная мама, а та, которую все хотят. Отсюда такой расцвет косметологии, диетологии, пластической хирургии, фитнес-центров и прочих чудес цивилизации. И отсюда же такая низкая рождаемость. Это не Наташа Королева на фото с голой попой. Это наша белая цивилизация с голой попой, причем, что самое ужасное, уже все чаще с мужской.

Нет, красивая женщина — это, конечно, прекрасно. Даже на фото. Вопрос в другом, а что она этому миру может дать? Возможность восхититься ее задницей и грудью? Обсудить хорошую спортивную форму? А, может быть, лучше, чтобы такая красота передавала свои гены дальше? А то ведь она начинает напоминать «Ламборджини», которая ужас как хороша, да вот не ездит...

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