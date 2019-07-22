Прохор Шаляпин поделился откровенным снимком бывшей жены
• 09:12 • 22 июля 2019
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Шаляпин и Копенкина поженились в 2013 году
Фото: Официальный Instagram-аккаунте Прохора Шаляпина/@shalyapin_official
Музыкант Прохор Шаляпин поздравил свою бывшую супругу Ларису Копенкину с днем рождения. Сделал он это неожиданным способом — опубликовал их совместный снимок в ванной.
— Лариса по факту оказалась моложе многих моих ровесниц — своей энергетикой, харизмой, жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте..! — написал Шаляпин в поздравлении.
Напомним: Шаляпин и Копенкина поженились в 2013 году. Брак распался спустя два года.
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