Фестиваль «Добрая Москва» проведут в рамках празднования Дня города
В рамках празднования Дня города в столице 7–8 сентября организуют фестиваль «Добрая Москва». Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.
— Фестиваль пройдет 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября 2019 года с 15:00 до 20:00, — указано в тексте документов.
Мероприятия, которые пройдут на территории Центрального административного округа Москвы, направлены на знакомство жителей и гостей столицы с деятельностью волонтерских, благотворительных и общественных организаций, а также популяризацию их деятельности. В рамках фестиваля будет проведена благотворительная ярмарка, передает агентство городских новостей «Москва».
Ожидается, что в событии примут участие не менее пяти тысяч представителей благотворительных фондов, студентов и волонтеров.
Также в рамках фестиваля «Добрая Москва» запланированы праздничный фейерверк и благотворительный забег.
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