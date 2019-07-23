Названы композиции, которые россияне ищут чаще всего
Приложение Shazam, позволяющее определить незнакомый трек, представило 10 песен, которые пользователи ищут наиболее часто. Среди них указаны три российских исполнителя, в том числе певец Звонкий и объединение Filatov&Raras.
На первом месте в топе песня Life отечественной поп-певицы Zivert, известной композициями «Чак» и «Анестезия».
В тройку самых популярных песен, которые россияне пытались определить с помощью приложения в первой половине 2019 года, попали также Do it диджея Ilkay Sencan, Dancin (Krono Remix) чикагского продюсера и диджея Aaron Smith.
Одним из самых запрашиваемых в мировом масштабе является трек Calma (Remix) исполнителей из Пуэрто-Рико Pedro Capo и Farruko. Однако его опережают в рейтинге композиции шотландского диджея Calvin Harris, как сообщает ТАСС.
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