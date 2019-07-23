Названы 100 лучших фильмов десятилетия
Список лучших фильмов десятилетия был опубликован в издании о киноиндустрии IndieWire.
На первой строчке располагается картина Барри Дженкинса «Лунный свет» (2016), получившая ряд престижных наград, в том числе три премии «Оскар». Второе место занял фантастический триллер Джонатана Глэйзера «Побудь в моей шкуре», вышедший на экраны в 2013 году. Третья в топе — иранская драма «Копия верна» (2010) Аббаса Киаростами.
Следом расположились «Акт убийства» и «Взгляд тишины» режиссера Джошуа Оппенхаймера, «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэнов и «Корпорация «Святые моторы» Леоса Каракса.
Нашумевшие ленты последних лет — «Кэрол» Тодда Хейнса, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера и «Леди Берд» Греты Гервиг также включены в рейтинг.
В список попала работа уроженки России Джулии Локтев (Юлии Локтевой) под названием «Самая одинокая планета».
Критики не оставили без внимания такие известные фильмы, как «Звезда родилась», «Иллюзионист», «Ла-Ла Ленд», «Великий Гэтсби». Кроме того, авторы включили в том авторское и фестивальное кино («Все бессонные ночи» поляка Михала Марчака, «Счастливый час» Рюсукэ Хамагути).
Последнюю строчку кинопарада заняла комедийная драма «Врожденный порок».
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