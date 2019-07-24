«Наш ответ Metallica»: гитарист «Кино» исполнил композицию американской группы
Один из основателей и гитарист группы «Кино Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman группы Metallica на концерте проекта «Симфоническое кино». Видео опубликовано в группе проекта Вконтакте.
— Москва, спасибо! Наш ответ Metallica, — подписана запись.
Поклонники оценили поступок музыканта:
«Рука Каспаряна неповторима... Отличный ответ, с чувством юмора)»
«Это было не забываемо, первый раз сходили и очень много эмоций, Спасибо»
«Отличный ответ»
«Достойный ответ!»
«Концерт волшебный! Спасибо!!!!»
Напомним: американская группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке на концерте в Лужниках 22 июля. Данная песня впервые была исполнена в июне 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба. Организатор концерта Metallica сообщил, что до последнего не знал о намерении американских рокеров.
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