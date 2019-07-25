Стала известна конкурсная программа Венецианского кинофестиваля
Конкурсную программу Венецианского кинофестиваля обнародовали организаторы международного мероприятия.
Стало известно, что в список представленных фильмов вошла 21 картина. В частности, члены жюри будут оценивать новые работы всемирно признанных мастеров. Например, на Венецианском фестивале свои фильмы представят Роман Полански и Стивен Содерберг. Первый приедет в Италию с картиной «Дело Дрейфуса», второй привезет «Прачечную».
Также в Венеции покажут один из самых ожидаемых фильмов года для любителей вселенной DC — «Джокер» Тодда Филлипса. В картине будет рассказана история восхождения на «преступный Олимп» одноименного злодея — врага Бэтмена.
Кроме того, в основной программе фестиваля будут представлены два фильма из Китая, работы режиссеров из Саудовской Аравии, Японии, Швеции и не только.
Во втором конкурсе «Горизонты» примет участие российская картина «Преступный человек». Автор работы — режиссер грузинского происхождения Дмитрий Мамулия.
Полный список можно увидеть на официальном сайте фестиваля.
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