Арбузы, день ВДВ и важная конференция

Стартует торговля арбузами и дынями

В четверг, 1 августа, горожан ожидает вкусное приключение: в Москве официально стартует продажа арбузов. Конечно, бахчевые можно было увидеть на прилавках и раньше, но эксперты предупреждают: только с этого дня можно быть уверенным в том, что ягода окажется спелой, сладкой и выращенной без ускорителей роста.

— Созревание арбузов начинается с 20 июля, к этому времени они успевают набрать нужную «сумму положительных температур», — рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства, заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов. — С учетом затраты времени на сбор, перевозку и фасовку на прилавках они оказываются как раз к 1 августа. На некоторых рынках в этот день даже торжественно перерезают красную ленточку.

Настоящий спелый арбуз, как отметил эксперт, лучше искать не в супермаркете, а на бахчевых развалах и рынках: внимательные и опытные продавцы охотно все объяснят и помогут выбрать плод по вкусу гораздо лучше, чем это сделает безмолвный ценник на магазинной полке.

Праздник голубых беретов

А уже в пятницу, 2 августа, в столице отметят День Воздушно-десантных войск. К сожалению, поведение отдельных десантников сформировало у горожан несколько негативный стереотип.

А как дела обстоят на самом деле? Об этом «ВМ» рассказал Евгений Ольхов, подполковник ВДВ, офицер-воспитатель Первого Московского кадетского корпуса.

— В этот день мы традиционно чтим память погибших товарищей, кто-то едет на кладбище, кто-то к мемориалам, а кто-то просто поминает ушедших в беседе. Естественно, есть и концерты, и торжества, проходящие по всей России, в Москве, например, целый комплекс мероприятий в одном из крупнейших концертных залов, — объяснил он. — Проходят различные спортивные соревнования, например силовые, жим гири. Есть и экстремалы — мои знакомые ребята каждый год специально ездят на аэродром и совершают прыжки с парашютом. Очень хотелось бы, чтобы у общественности не складывалось впечатления, что десантник — это дебошир с бутылкой водки, который прыгает в фонтаны и бьет об голову различные емкости. Это все дела давно минувших дней. Свой праздник десантники отмечают достойно.

Пассажиров обезопасят

2 августа в Москве состоится Вторая отраслевая конференция «Транспортная безопасность водного транспорта».

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности на морском и речном транспорте.

— Существует огромное количество требований по обеспечению безопасности, в том числе антитеррористической, — пояснил ответственный секретарь конференции Сергей Детинин. — И все они возложены на субъекты. Их выполнение влечет за собой значительную финансовую нагрузку, и мы расскажем, как соблюсти все предписанные нормы и снизить затраты.

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