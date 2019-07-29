Мосприрода рекомендовала не подкармливать живущих в Москве бобров

Из-за возможных проблем с пищеварением у бобров, живущих в столице, не рекомендуется их подкармливать. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Бобры могут сами добывать себе еду, а среднестатистические жители города не способны обеспечивать их естественной пищей — водной, прибрежно-водной и древесно-кустарниковой растительностью из мягких лиственных пород, подкармливая животных яблоками, морковью и другими овощами и фруктами.
— Такая пища для бобра неестественна, может вызвать осложнения в пищеварительной системе животных и способствует утрате инстинкта самостоятельной добычи пищи. В связи с чем призываем не подкармливать диких животных, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Москве обитает несколько десятков бобров — они живут в парках «Москворецкий», «Долина реки Сетунь», а также в Покровском-Стрешневе и лесопарках на северо-востоке столицы. Животные роют норы, если берега у реки крутые, а уровень воды это позволяет. Если же река небольшая, а берега пологие, то животные перекрывают ее, делают запруду и строят хатку, передает агентство «Москва».
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