Джабаров назвал расширенные санкции США против России «заигранной пластинкой»

Возможность расширения санкций в энергетической, банковской и оборонной сферах по отношению к России рассматривают в Конгрессе США, сообщает ФАН.

Инициатива этой идеи принадлежит сенаторам Марко Рубио и Крису Ван Холлену.

— Заявляя, что санкции станут последствием будущего вмешательства, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее, — сказали они.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на эту новость, заявив, что США прибывает в иллюзии, думая, что Россия после расширения санкций «встанет на задние лапки».

— Все расследования показали, что никогда никакого вмешательства России в выборы не было. Также непонятно, почему они по-прежнему пытаются использовать эту заигранную пластинку, потому что никакого эффекта она не имела, — сказал сенатор.

Он назвал подобные действия Америки «забавой» и заявил, что санкции теперь стали применяться все чаще и порой это делается без веского повода.

Ранее эксперты рассказали, как спустя пять лет после того, как вступил в силу дополнительный пакет антироссийских санкций, изменилась жизнь в России.

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