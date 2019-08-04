Владимир Путин отметил роль железнодорожного транспорта в экономике России
Железнодорожный транспорт оказал большое влияние на развитие отечественной экономики и социальной сферы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником.
По словам российского лидера, опубликованным в поздравительной телеграмме на сайте Кремля, российская железная дорога связывает города и регионы страны. Президент подчеркнул, что одними из знаковых достижений отрасли являются открытие движения поездов в обход Краснодара и транспортное обеспечение чемпионата мира по футболу.
Кроме того, глава государства отметил работы по строительству железнодорожных путей в Крым и 45-летие начала возведения БАМа.
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