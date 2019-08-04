Эдита Пьеха выразила соболезнования в связи со смертью шансонье Вилли Токарева
Вилли Токарев, который скончался 4 августа, был замечательным музыкантом, заявила народная артистка СССР Эдита Пьеха.
Легендарному шансонье было 84 года, точная причина его смерти еще неизвестна.
— Вилли Токарев был чудесным человеком, хорошо воспитанным, он был очень скромным, — приводит ТАСС комментарий Пьехи.
Она вспомнила, что, когда Вилли работал в коллективе Александра Броневицкого «Дружба», он был очень востребованным.
Пьеха отметила, что давно не общалась с артистом. Ранее смерть Вилли Токарева прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. А певица Любовь Успенская призналась, что уход шансонье стал для нее тяжелой потерей. В свою очередь, Виктория Цыганова отметила, что у артиста было «детское сердце».
Вилли Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года. Он известен как автор-исполнитель песен в жанре русского шансона.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Папа русского шансона
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова
Умер Вилли Токарев. Поэт, композитор, шансонье, которого в последние годы уже забыли. А он тихо жил в Москве и даже время от времени в свои 80 с лишним выступал. Потому что поклонники его помнили и очень уважали. Ведь он был не просто «ресторанный певец». Он стал настоящим папой русского шансона (далее…)
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